'14 kulüp yok sayılamaz'

TSYD’NİN 4 büyük kulübün başkanını buluşturma çağrısına Trabzonspor’dan olumlu yanıt gelmedi.

AKŞAM | ÖZEL HABER

Bordo-Mavililer resmi siteden, “Diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Akşam’a böyle bir toplantının Trabzonspor’un ilkeleriyle uyuşmayacağını söyledi. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: “4 büyük kulübün Türk futbolunun sorunlarını konuşmak için toplanması diğer takımları yok saymaktır. Bu bizim sportif rekabet ilkelerimizle örtüşmüyor. Başakşehir ve Alanyaspor da ciddi şampiyonluk adayları. 18 kulüp sorunları konuşmak için uygun bir platformda bir araya gelecekse biz her zaman varız.”