ALANYA maçının orta hakemi Ümit Öztürk verdiği ve vermediği kararlarla gündeme oturdu.

AKŞAM

Öztürk bu sezon 9 maçta orta hakem olarak görev yaptı, 8 kez de VAR koltuğunda oturdu. Bugüne kadar Denizli bölgesi hakemi 131 bin 500 lira kazandı.