  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 16:00
  • |
  • 02 Şubat 2020 Pazar 16:00

130 kiloluk golcü, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor

130 kiloluk golcü, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor

Paylaş

Balıkesir'de, 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, 130 kilo olmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçemiyor.

Balıkesir 1. Amatör Küme takımlarından Karesibeyi Vicdaniyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hasan Kılıç, aşırı kilosuna rağmen futbol tutkusundan vazgeçmiyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kilolarını umursamadan futbol oynamaya karar veren Kılıç, oynadığı futbolla başvurduğu amatör kulüpte dikkati çekti.

İlk olarak Karabeylerspor'da forma giyen sol ayaklı forvet Kılıç, bu sezon başında Karesibeyi Vicdaniyespor'a transfer oldu.

Kılıç, kısa sürede yeni takımına uyum sağlayarak, sevilen bir oyuncu oldu. Antrenmanlarda neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkati çeken Kılıç, gösterdiği performansla da takımın önemli oyuncularından biri oldu.

Golcü Kılıç, kilolarına rağmen rakiplere uyguladığı baskı ve etkili oyunuyla rakip defansına zor anlar yaşatıyor.

- Vedat Muriqi'yi örnek alıyor
- Hayali Fenerbahçe'de oynamak

Fenerbahçe taraftarı olan Kılıç, çok beğendiği Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi'yi kendisine örnek alıyor. Genç oyuncu, sıkı çalışmalarla kilo vermeyi ve Fenerbahçe forması girmeyi hayal ediyor.

Hasan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbola olan sevgisini vurgulayarak, bu sevgiye kilolarının engel olmadığını söyledi.

Kendisini sahada ilk kez görenlerin şaşırdığını, ancak oynadığı futbolla onların şaşkınlığını hayranlığa dönüştürdüğünü anlatan Kılıç, "Maça çıktığımda, daha önce beni görmemiş rakip oyuncularının şaşkınlığını görüyorum. Sahadaki oyunumla olumsuz bakışları tersine çeviriyorum." dedi.

Karesibeyi Vicdaniyespor'lu forvet, takımda iyi bir ekip ruhu yakaladıklarını ifade ederek, başarılı olmak için ter döktüklerini söyledi.

Kilolarından kurtulmak istediğini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Kilo olmazsa daha iyi oynarım, daha çok çalışmam lazım. Hocam beni çok beğeniyor. Başkaları için tavsiyem de var, çocuklar sigara, içki içmesinler gelip futbol oynasınlar, antrenman yapsınlar."

- "Hasan bu takımın her şeyi"

Karesibeyi Vicdaniyespor Teknik Sorumlusu Nahil Dolu da Hasan Kılıç'ın takımın önemli bir oyuncusu olduğunu kaydetti.

Hasan Kılıç'ın futbolu çok sevdiğini, bu nedenle de çok çalıştığını anlatan Dolu, "O bizim bir uğur meleğimiz. Bütün takım arkadaşları onu çok seviyor. Hasan bu takımın sevgi kaynağıdır." diye konuştu.

Hasan Kılıç'ın takım arkadaşı Yasin Yörük de "Hasan'ın maça çıkması bizi motive ediyor. Hasan'ı aramızda birlik, beraberlik içinde görmek bizim de hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

title

Konyaspor'da Farouk Miya 1 ay sahalardan uzak kalacak

title

Ankaragücü ve Kasımpaşa 3 puanı unuttu

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray
Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı
Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!'
'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!'

'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Ankaragücü ve Kasımpaşa nefes alamıyor
Ankaragücü ve Kasımpaşa nefes alamıyor

Ankaragücü ve Kasımpaşa nefes alamıyor

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadelede kazanan çıkmadı.

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu
Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

Kaptan Ozan Tufan'dan şampiyonluk sözü
Kaptan Ozan Tufan'dan şampiyonluk sözü

Kaptan Ozan Tufan'dan şampiyonluk sözü

Büyük bir coşku ve şampiyonluk şarkıları ile Fenerbahçe futbol takımını karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar ile Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.