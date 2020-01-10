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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:00
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:00

12 taksitle üyelik

12 taksitle üyelik

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SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE maddi sıkıntılar had safhaya ulaştı... Önceki gün kongre üyelerine SMS göndererek 50 TL’lik aidatın yanında 500 TL de katkı payı talep eden Sarı-Lacivertliler, şimdi de başka bir kampanya başlattı... Eski Başkan Azizi Yıldırım zamanında kulübe kazandırılan temsilci üyelere asil üyelik çağrısı yapan yönetim, geçiş ücreti için 8 bin TL talep etti... Peşin olarak bu ücreti veremeyecek olanlar için ise kredili seçenek sunuldu. Resmi siteden yapılan açıklamada, kongre üyeliğine geçiş yapmak isteyen temsilci üyeler için Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası’yla anlaşma yapıldığı belirtildi. Yapılan anlaşma gereği bu bankalardan asil üye olmak isteyenlere ‘Fenerbahçe Üyelik Kredisi’ adı altında 8 bin TL kredi verilecek ve bu para 12 taksite bölünecek. F.Bahçe üyelik kredisinin faiz masrafları ise kulüp tarafından karşılanacak.  Bu işlem sonrasında resmi sitede yer alan dilekçe doldurulup kulüp adresine gönderilecek.

Borç özel olarak yapılandırılıyor

FENERBAHÇE, Bankalar Birliği ile uzun süredir görüşülen borç yapılandırmasında sona geldi. Sarı-Lacivertli idarecilerin iki özel banka ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Yapılan anlaşma kapsamında borç yapılandırmasının ilk 1 yılı geri ödemesiz olacak.

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