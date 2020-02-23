1,2 milyarlık derbi

AKŞAM
SÜPER Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Kırmızılılar’ın önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre; Galatasaray 101 milyon 500 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler’in kadrosundaki futbolcuların değeri ise 81 milyon 350 bin euro ve bu anlamda Trabzonspor’un ardından ligde üçüncü sırada bulunuyor.
MERKEZ Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 206 milyon TL. Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, 13 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sakatlığı bulunan Lemina’nın oynaması beklenmiyor. Sarı-Kırmızılılar’da ayrıca Seri’nin de 12 milyon euroluk değeri var. F.Bahçe’nin en değerli ismi ise Muriqi. Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat’ın piyasa değeri 12 milyon euro.
TERİM’DEN 3’LÜ SAVUNMA
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde taktik antrenmanlarda 3’lü savunmayı denedi. Terim bu oyun modelinde karar kılırsa Kadıköy’deki mücadeleye Onyekuru kulübede başlayacak.
KRUSE’YE GÖRE 2-0
FENERBAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse, bugünkü derbi öncesindeki tahminini Alman transfermarkt sitesi aracılığıyla paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Kadıköy’de oynanacak kritik karşılaşmanın 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını iddia etti.
YILDIZLAR SINIRDA
ASLAN’DA derbi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Adem Büyük ve Feghouli sarı kart görmeleri durumunda ligin 24. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Muriqi
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Beşiktaş’ın tartışılan kalecisi Loris Karius, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Rıdvan Dilmen, nefesleri kesen maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta Bordo-Mavililerin gollerini kaydeden Sörloth, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Siyah-Beyazlıların 1 golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, maç sonrası açıklamalarda bulundu.