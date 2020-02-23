1,2 milyarlık derbi

Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.

AKŞAM

SÜPER Lig’in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-Kırmızılılar’ın önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre; Galatasaray 101 milyon 500 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler’in kadrosundaki futbolcuların değeri ise 81 milyon 350 bin euro ve bu anlamda Trabzonspor’un ardından ligde üçüncü sırada bulunuyor.

MERKEZ Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 206 milyon TL. Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina, 13 milyon euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sakatlığı bulunan Lemina’nın oynaması beklenmiyor. Sarı-Kırmızılılar’da ayrıca Seri’nin de 12 milyon euroluk değeri var. F.Bahçe’nin en değerli ismi ise Muriqi. Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat’ın piyasa değeri 12 milyon euro.

TERİM’DEN 3’LÜ SAVUNMA

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde taktik antrenmanlarda 3’lü savunmayı denedi. Terim bu oyun modelinde karar kılırsa Kadıköy’deki mücadeleye Onyekuru kulübede başlayacak.

KRUSE’YE GÖRE 2-0

FENERBAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse, bugünkü derbi öncesindeki tahminini Alman transfermarkt sitesi aracılığıyla paylaştı. Tecrübeli futbolcu, Kadıköy’de oynanacak kritik karşılaşmanın 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını iddia etti.

YILDIZLAR SINIRDA

ASLAN’DA derbi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Adem Büyük ve Feghouli sarı kart görmeleri durumunda ligin 24. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Falette, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Kruse, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao