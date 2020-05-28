12 Haziran'da başlıyoruz

TFF, Süper Lig'in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran'da start alacağını açıkladı. Küme düşme kaldırılmadı. Ayrıca takımlara 3 değil 5 oyuncu değişikliği hakkı tanındı.

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu, dün yapılan görüşmeler sonucunda kulüplerin de onayıyla Süper Lig ile alakalı son kararını verdi. Süper Lig’de ara verilen 2019-20 sezonu daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da başlayacak. Süper Lig’de 7 kulübün ‘küme düşme kaldırılsın’ talebi kabul edilmezken Ziraat Türkiye Kupası yarı final tarihleri de duyuruldu. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzon, 18 Haziran Perşembe günü Alanya-Antalya maçları oynanacak.

REZERV TAKIMLAR GELİYOR

Süper Lig’de mücadeleler takımların kendi stadyumlarına oynanacak. Böylece takımlar koronavirüs öncesinde olduğu gibi iç saha ve deplasman karşılamalarına devam edecek. Sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı. Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlandı. Türk Hava Yolları, kalan 8 haftada kulüplere ekonomik kolaylık sağlayacak.