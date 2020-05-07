12 Haziran'da başlıyoruz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ‘Virüse meydanı bırakmayacağız' sloganıyla müjdeyi verdi. “Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran'da başlatma kararı aldık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla müsabakaların hangi şartlarda ve nasıl oynanacağına karar vereceğiz.”

AKŞAM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından dün TFF Yönetim Kurulu’nu topladı. Başkan Özdemir, saat 14.00’te de basın toplantısıyla aldıkları kararları şöyle açıkladı: “Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla altını çizerek söylüyorum, şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerimizi 12-13-14 Haziran tarihinde başlatma kararı aldık.

İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK

Bunun oynanması için Sağlık Bakanlığımız’a müracaat edeceğiz. Planımızı Bilim Kurulu’na havale edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verilecek. Bu süreçte Bilim Kurulu ve TFF’nin Sağlık Kurulu’yla yapacağı açıklamayı kulüplere ileteceğiz. Biz de federasyon olarak Süper lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncü Lig, Amatör ve Bölgesel Amatör liglerde kulüpleri temsil edenlerle görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun maçların oynanacağına dair kararı çerçevesinde liglerimizi başlatacağız.

DEVLER LİGİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Tüm kurulların desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Bu zaman zarfında kulüplerimizin hazır hale geleceğine inanıyoruz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek gerekir. Sağ duyu içinde, kararlara saygı duyarak bunu başaracağımıza eminim. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız.”

BEN ÇOK ŞANSSIZIM

Özdemir: “Tam Süper Lig bitiyordu. Şampiyonlar Ligi de İstanbul’da oynanacaktı. Bu durum oldu. Ben çok şanssızım.”

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezonun sonuna yaklaştıklarını ve kupaları sahada sahiplerine vermek için beklerken böyle bir durumla karşılaşmaktan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi. ‘Kendinizi şanslı görüyor musunuz?’ sorusuna, Özdemir şu karşılığı verdi: “Bir defa kendimi şanslı görmem mümkün değil. Böyle bir şekilde lige devam etseydik, federasyon olarak da işin sonuna gelmiş olacaktık.

NEREDEYSE AZ KALMIŞTI!..

Belki kupaları dağıtıp, şampiyonlukları kutlayacaktık. Neredeyse az kalmıştı. Son haftalara gelmiştik. Hemen akabinde hepinizin bildiği gibi 30 Mayıs’ta da Şampiyonlar Ligi fi - nali düzenleyecektik. 12 Haziran’da İtalya’da Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bunların hepsini dolu dolu yaşamayı hayal ederken, bu durumla karşılaştık. Kendimi çok şanssız kabul ediyorum.”

HERKES İŞİNİ YAPSIN

Başkan Özdemir, “Siz bu dönemde futbolcu olsaydınız, performansınız nasıl etkilenirdi” sorusuna şu karşılığı verdi: “Herkesin bir görevi var. Ben işadamıyım, TFF başkanıyım. Bu süreçte ne kendi iş hayatımı ne de futbol federasyondaki görevimi ihmal etmedim. Görevim neyse yapmaya çalıştım. Futbolcularımızın da tek bir görevi var. Takımlarında verilen işi yapmak ve futbolunu tam randımanla oynamak.”

HEMEN ÖDEDİK

Başkan Özdemir, harcama limitleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını yinelerken, sezonu tamamlayıp yayıncı kuruluştan 580 milyon TL’yi alıp, kulüplere dağıtmanın ana hedefl eri olduğunu vurguladı. Özdemir, UEFA ve FIFA’dan gelen yardımların da bir gün bile beklemeden kulüplere ulaştırıldığını belirtti.

ÖZDEMİR’DEN MESAJLAR

Kupa da oynanacak

- Tek şehirde oynama planı yok, hiçbir zaman olmadı.

- 18 takımdan 14 tanesi ligin tamamlanmasını istiyor.

- Şifresiz yayın tamamen Digiturk’ün vereceği karar.

- Acelemiz yok, yabancı kararını da değerlendireceğiz.

- Kupada 3 maçımız kaldı. Onu da bitirmek istiyoruz.

- Eleştiren de oluyor, öven de biz doğruyu yapacağız.

SORUMLU FEDERASYONDUR

Öte yandan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bakanlığının ve Bilim Kurulu’nun liglerin oynatılıp, oynatılmayacağıyla ilgili bir kararının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurulunun bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Sağlık Kurulu’nun bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisinindir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur.”

HEDEFLER BÜYÜYECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol hariç diğer federasyon başkanlarıyla görüşme yaptı. Bakan Kasapoğlu, “Bu sağlık süreci bittiğinde ve yeni süreç başladığında, sporumuz daha güçlü bir noktadan başlayacaktır. Hedefl erimizi büyütme, madalyalarımızı artırma inancımız var. Bu anlamda kararlılığımız var” ifadelerini kullandı.

