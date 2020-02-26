12 Dev'in yüzü gülmüyor

AKŞAM
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2019 FIBA Dünya Kupası ve EuroBasket 2021 Elemeleri’nde boy gösteren milli takım, 25 karşılaşmanın 12’sini kazandı, 13’ünü kaybetti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 FIBA Dünya Kupası’nda beklentilerin uzağında dereceler elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine de 2’de 0 yaparak başladı ve tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.
LA Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; UEFA, F. Bahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler’i haftanın en iyi dördüncü hakemi seçti.
FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.