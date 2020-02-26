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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

12 Dev'in yüzü gülmüyor

12 Dev'in yüzü gülmüyor

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.

AKŞAM

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2019 FIBA Dünya Kupası ve EuroBasket 2021 Elemeleri’nde boy gösteren milli takım, 25 karşılaşmanın 12’sini kazandı, 13’ünü kaybetti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 FIBA Dünya Kupası’nda beklentilerin uzağında dereceler elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine de 2’de 0 yaparak başladı ve tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

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Sergen 11'i bozmuyor
Sergen 11'i bozmuyor

Sergen 11'i bozmuyor

Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

'Palace cehennem, Trabzon cennet'
'Palace cehennem, Trabzon cennet'

'Palace cehennem, Trabzon cennet'

Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.

'Real'i duyunca motive oldum'
'Real'i duyunca motive oldum'

'Real'i duyunca motive oldum'

Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

12 Dev'in yüzü gülmüyor
12 Dev'in yüzü gülmüyor

12 Dev'in yüzü gülmüyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.

'Gençlerbirliği daha zor'
'Gençlerbirliği daha zor'

'Gençlerbirliği daha zor'

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.

Meler ilk 4'te
Meler ilk 4'te

Meler ilk 4'te

LA Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; UEFA, F. Bahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler’i haftanın en iyi dördüncü hakemi seçti.

Dert yandılar
Dert yandılar

Dert yandılar

FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.
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