12 Dev Adam'ın rakibi ABD!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçını ABD ile yapacak.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı.

Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise TSİ 11.30'da Japonya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

Wilbekin'in durumu

Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in zorlu maçta oynaması bekleniyor.

Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Gözler NBA'deki oyuncularda olacak

Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak.

Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.

Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.

12 Dev Adam'ın şansı ABD'ye tutmuyor

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu.

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

En farklı yenilgi

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

İlk resmi maç Dünya Şampiyonası final

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı.

Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.

İspanya'daki Dünya Kupası'nda yine rakip oldular

Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler.

Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Maçlar ve sonuçları

Türkiye'nin ABD ile oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Organizasyon Yer Tarih Sonuç

Hazırlık maçı İstanbul 08.08.2004 67-79

Hazırlık maçı İstanbul 10.08.2004 68-80

Toyota Cup Macau 31.07.2008 82-114

Dünya Kupası İstanbul 12.09.2010 64-81

Dünya Kupası İspanya 31.08.2014 77-98

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

990. milli maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmaya çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan ve Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı 49-12 kazanan Türkiye, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Japonya'yı 86-67 mağlup etti.