12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Kanada'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile rakip oldu.

12 Dev Adam'ın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı Olimpiyat elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak.

A Milli Takımımız, 2020 Olimpiyatları'na gitmek için Yunanistan, Çin, Kanada, Çekya ve Uruguay'ı geçmeye çalışacak.

BELGRAD - SIRBİSTAN

A GRUBU

Dominik

Yeni Zelanda

Sırbistan

B GRUBU

Porto Riko

İtalya

Senegal

KAUNAS - LİTVANYA

A GRUBU

Litvanya

Kore

Venezuela

B GRUBU

Polonya

Slovenya

Angola

SPLIT - HIRVATİSTAN

A GRUBU

Almanya

Rusya

Meksika

B GRUBU

Hırvatistan

Brezilya

Tunus

VICTORIA - KANADA

A GRUBU

Yunanistan

Çin

Kanada

B GRUBU

Çekya

Türkiye

Uruguay