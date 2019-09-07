12 Dev Adam, Olimpiyat vizesi için sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk klasman maçını bugün Karadağ ile oynayacak.

Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

İlk tur E Grubu'ndaki rakiplerinden Japonya ile birlikte klasman etabı O Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçını bugün TSİ 14.30'da F Grubu'nu son sırada bitiren Karadağ ile yapacak. Dongguan Spor Salonu'ndaki mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.

O Grubu'nda günün diğer maçında TSİ 10.30'da Yeni Zelanda ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

2. tur mücadelesi de başlıyor

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün başlayacak.

İlk turda olduğu gibi 2. turda dörderli gruplarda mücadele edecek 16 takım, çeyrek final mücadelesi verecek.

Ekipler, birinci turda ilk üç içindeki takımlara karşı aldıkları puanları 2. tura da taşıdı. 2. turda oynanacak ikişer karşılaşmanın ardından ilk iki içinde yer alacak 8 ülke çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın 2. turunda bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

K Grubu: (Shenzen Bay Spor Merkezi)

11.30 Brezilya-Çekya

15.30 ABD-Yunanistan

L Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

15.00 Fransa-Litvanya

Klasman mücadelesinde iki maç daha oynanacak

Klasman mücadelesinde bugün ayrıca P Grubu'nda karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki maçların TSİ programı şu şekilde:

11.00 Kanada-Ürdün

15.00 Almanya-Senegal