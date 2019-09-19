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  3. 12 Dev Adam, dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

12 Dev Adam, dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

12 Dev Adam, dünya sıralamasında iki basamak yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15'inciliğe çıktı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.

İki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15. oldu.

Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.

Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.

Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.

(AA)

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