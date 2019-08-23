12 Dev Adam, Atlas Turnuvası'nda Porto Riko'yu devirdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dinamik bir '6' numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Markus Henriksen'le anlaşmaya vardı.

Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi' Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi' İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

Josef'ten kafaları karıştıran açıklama Josef'ten kafaları karıştıran açıklama Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kısa süre içinde iki farklı açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Hoffenheim'ın orta saha oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde mutlu sona çok yakın...

Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...' Monaco'nun hocası açıkladı! 'Falcao...' Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.