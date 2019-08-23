12 Dev Adam, Atlas Turnuvası'nda Porto Riko'yu devirdi

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımımız, Atlas Turnuvası’ndaki ilk maçında Porto Riko’yu 72-64 mağlup etti.
Atlas Turnuvası ile beraber Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak olan Ay-yıldızlılar, Porto Riko karşısında ilk yarıyı 39-25 üstün kapattı.
Milli takımımızda Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu 9 sayı kaydetti.
Bu sonuçla yarı finale yükselen Türkiye, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 20.00’de Senegal – Venezuela mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.
Dinamik bir '6' numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Markus Henriksen'le anlaşmaya vardı.
İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.
Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, kısa süre içinde iki farklı açıklama yaptı.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Hoffenheim'ın orta saha oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde mutlu sona çok yakın...
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Radamel Falcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, açıklamalarda bulunurken teknik direktör Fatih Terim ve taraftarlar hakkında övgü dolu sözler kullandı.