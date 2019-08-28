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  3. 12 Dev Adam, Atlas Challenge Turnuvası'nda 3. tamamladı

12 Dev Adam, Atlas Challenge Turnuvası'nda 3. tamamladı

12 Dev Adam, Atlas Challenge Turnuvası'nda 3. tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 yenerek üçüncü oldu.

Çin'in Suzhou kentinde Dushu Gölü Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 40-22 önde kapattı. İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 28 sayı farkla 87-59 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova 16'şar sayı kaydetti. Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Scott Jordan Wilbekin karşılaşmada forma giymedi.

FIBA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yapan milliler, E Grubu'nda ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Japonya'yla oynayacak.

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