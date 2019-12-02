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  3. 1-1'den sonra büyük tepki! 'Kaybedilen 2 puan sana yazılır hocam'

1-1'den sonra büyük tepki! 'Kaybedilen 2 puan sana yazılır hocam'

1-1'den sonra büyük tepki! 'Kaybedilen 2 puan sana yazılır hocam'

1-0 öne geçtikten sonra Galatasaray'ın defansif zafiyetlerini iyi kullanamayan Ünal Karaman'ın Daniel Sturridge'i hiç düşünmemesi tepkilere yol açtı

TM Dijital Haber Merkezi

Dün oynanan Galatasaray maçının 50.dakikasında 1-0 öne geçtikten sonra rakibin defans zafiyetlerini iyi kullanamayan ve skoru artıramayan Trabzonspor’da Ünal Karaman’a tepkiler sürüyor.

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Alexander Sörloth’un attığı golden sonra defans hattını bir hayli öne çıkaran, hatta Donk’u ileri yollayıp 3’lüye dönen Fatih Terim’in bu hamlesinden yararlanamayan Ünal Karaman’ın oyunu okuma konusunda sınıfta kaldığı belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Sturridge’i hiç düşünmemesi taraftarları resmen çileden çıkardı. Galatasaray’da Marcao, Nagatomo ve Mariano’nun orta sahaya kadar gelmesi, N’Zonzi’nin ağır kalması bordo mavili ekipte gözleri Sturridge’i çevirirken, Ünal Karaman’ın 90 dakikayı 2 değişiklikle bitirip İngiliz yıldızı hiç kullanmaması kafalarda soru işareti bıraktı.


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