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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 08:00
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 08:00

'110 bin çocuk yetenek havuzunda'

'110 bin çocuk yetenek havuzunda'

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını söyledi.

AKŞAM

Kasapoğlu, “Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik. Yaklaşık 110 bin çocuğumuz şu an yetenek havuzunda ilgili süreçleri yaşıyorlar. Şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız. Sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmış olacağız, ben bunu çok önemsiyorum” dedi.

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'110 bin çocuk yetenek havuzunda'
'110 bin çocuk yetenek havuzunda'

'110 bin çocuk yetenek havuzunda'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını söyledi.

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