100 milyonluk ayrılık!

AKŞAM Özel Haber | Şafak GÖZMEN
Pandemi sonrasında dünyada birçok ülke futbol sezonlarını iptal etti. Devam edenler ise mecburen maçları seyircisiz oynatıyor. Türkiye’de de Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması beklenirken kulüpler, tribün gelirlerinden mahrum kalacak. Dolayısıyla lisanslı ürün satışları da inanılmaz derecede düşecek. Birçok sponsor yavaş yavaş futboldan çekilirken kulüpler de maliyetleri aşağıya çekmek için yollar arıyor.
OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR
Artık transfer piyasasında eski paraların dönmeyeceği de bir gerçek. Galatasaray Yönetimi, olağanüstü koşullar sebebiyle tedbir haritasını çıkardı. Takımda en fazla kazanan isimler arasında yer alan Falcao, Belhanda ve Feghouli, teklif gelmesi halinde satılacak. Yönetim, bu ayrılıklarda elde edeceği bonservis gelirlerinin yanında bu 3 futbolcunun aldığı yüksek maaşlardan da kurtulmayı hedefliyor. Ortadaki rakam gerçekten inanılmaz.
BONUS MADDELER VAR
Radamel Falcao senelik 5, Feghouli 3 milyon 850 bin, Belhanda ise 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor. Bu rakamların toplamı yaklaşık 91 milyon TL’ye denk geliyor. Ancak bu futbolcuların sözleşmelerinde birçok bonus maddesi var. Örneğin puan başı 5 bin euro alıyorlar. Yani bir maçta Galatasaray berabere kalırsa 5, kazanırsa 15 bin euro daha kazanıyorlar. Toplam rakam 100 milyon lira civarına geliyor. Yönetim, muhtemel satışlar için gerekli kolaylığı gösterecek.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
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