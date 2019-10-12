'100 milyon lira Kartal'ı uçurur'

AKŞAM | ÖZEL HABER

BEŞİKTAŞ’TA 13-20 Ekim’de yapılacak kongrede 4 aday başkanlık için yarışacak. Kongre öncesi en çok merak edilen şey Beşiktaş’ın mali durumu ve yeni gelecek yönetimin bunun altından kalkıp, kalkamayacağı. Bu konuyu biz de Beşiktaş’ın mali durumuna hakim bir uzmanla konuştuk. İsminin açıklanmasını istemeyen bu kişinin adaylara verdiği mesajlar ve çizdiği mali tablo şöyle: “Futbolculara her ay, 52 milyon TL’lik maaş ödemesi var. Şu an Ağustos ve Eylül aylarının maaşları ödenmemiş. Bu da yaklaşık 104 milyon TL’lik bir ödemeye tekabül ediyor. Bir de 16 milyon euroluk bonservis ödemesi söz konusu. Yani yeni seçilecek yönetim 100-150 milyon TL’lik bir kaynak bulduğu takdirde tekerlek dönmeye başlar. Beşiktaş’ın şu anki durumu FEDA sezonundan daha kötü değil. Ligde dördüncü olduğu sezon oyuncuların toplam maaş ödemesi 58 milyon TL civarındaydı.

LiG PERFORMANSININ GERiSiNDE

Şu anda 52. Yani sadece 6 milyon euroluk bir düşüş var. Bu sürdürülebilir bir mali yapı için yeterli düşüşü ifade etmiyor. Futbol takımının aylık maaş bareminin 40 milyon TL’ye kadar inmesi gerekir. Yapılan bunca harcamanın sportif olarak karşılığı alınamadığında, çok daha sıkıntılı günler yaşanabilir. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım, 60 milyon euroluk bir katılım payı alacak. Bir üst tura çıkması halinde 20 milyon euro daha alacak. Bu çok önemli bir kaynak. 52 milyon TL aylık maaş ödemesi yapıyorsan, Şampiyonlar Ligi’ne katılacak bir derece alman gerekiyor. Bu harcamayla 13’üncü olursanız, iş yürümez.”