10 yıl denetlenecek

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni yıl mesajında, camiaya şu teminatları verdi: “Mevcut sorunlarımızın çözümü ve geleceğin Beşiktaş’ının planlamasına yönelik gece gündüz çalışıyoruz. 2020’de öncelikli hedefi miz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken de Beşiktaş değerlerine sonuna kadar sadık kalacağız. Kulübün finansal yapısını düzeltirken sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz. Geçmişe yönelik olarak da Beşiktaş’ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız. Bağımsız uzmanların yürüttüğü bu süreç tamamlandığında, denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.”