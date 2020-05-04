10 numara karantina

FC Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi forma numarasını simgeleyen özel malikanesinde karantina günlerini ailesiyle geçiriyor.

AKŞAM

Leo’nun malikanesi üç katlı. Binada yüzme havuzundan spor salonuna kadar her şey var. Evin etrafında da geniş yeşil alanlar bulunuyor. Arjantinli’nin Castelldefels’de de bir evi var. Bu evini 2009’da 1.8 milyon euroya alan Leo, 6 milyon euro da onun tadilatı için harcadı. Ancak Messi bu evinde değil 10 numara temalı evinde kalıyor.