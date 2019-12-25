10 numara golcü

Akşam Spor

KONYASPOR’U 1-0 mağlup eden Trabzonspor’u zirve yarışında Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth taşıyor. Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin euroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ilk 16 haftanın tamamında forma giyerek bin 421 dakika görev yaparken, bu maçların 10’unda rakip fileleri 1’er kez havalandırmayı başardı.

Kaydettiği 10 golle takımının en skoreri olan Sörloth, gol krallığı yarışında 11 golü bulunan Gençlerbirliği’nin golcü oyuncusu Bogdan Stancu’nun ardından takibi sürdüren isimler arasında yer alıyor. Süper Lig’in geride kalan 16 haftasında 29 puan toplayarak 3. sırada kendisine yer bulan Trabzonspor, Norveçli golcüsünün skor ürettiği 10 maçta hiç yenilmedi. Yıldız oyuncu, 22 puana doğrudan katkıda bulundu.