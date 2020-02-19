10 numara Boateng

AKŞAM
Yalçın’ın, KevinPrince Boateng’in performansından memnun olduğu ve 10 numara pozisyonunda Ganalı yıldızı sahaya süreceği öğrenildi. Yaşadığı gribal enfeksiyon ve yüksek ateşten dolayı takımla çalışmayan Adem Ljajic’in zorlu mücadelede yedek kulübesinde olacağı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetisi Hamit Altıntop, “Şampiyonlar Ligi finaline hazırız. Stadyum’da çok küçük ayrıntılar kaldı. İstanbul böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışıktır” açıklamasında bulundu.
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına başladı.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.
AZİZ Yıldırım döneminde scout direktörlüğü yapan Müjdat Yetkiner’in, Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar’a canlı yayında gönderdiği mesajlar ifşa oldu.
Ali Koç ve Semih Özsoy Samandıra’da Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi. Koç, Yanal ile pazartesi günü oynanan Süper Lig maçlarını beraber izledi.
SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.