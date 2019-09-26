Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,669
  • 6,1925
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 1 milyar 385 milyon liralık derbi

1 milyar 385 milyon liralık derbi

1 milyar 385 milyon liralık derbi

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre; Galatasaray, 858 milyon 690 bin lira ile ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Rakibi Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin lira ile üçüncü sırada yer alıyor.

AKŞAM

SÜPER Lig’in 6. haftası 1 milyar 385 milyon lira değerindeki derbi maça sahne olacak.  Ligin en değerli ekiplerinden G.Saray ile F.Bahçe, yarın Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek. F.Bahçe’yi konuk edecek G.Saray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre; Sarı-Kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136.3 milyon euro) piyasa değerine sahip. Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor.

ORTA SAHADAKİ CEVHER

Sarı-Kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon euro), Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon euro), Lemina ise 94 milyon 500 bin (15 milyon euro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferlerinden Falcao ise 63 milyon lira (10 milyon euro) ile değerli oyuncular arasına girdi. Cim-Bom’un orta sahası 469 milyon 980 bin lira değerinde. Forvet hattı 220 milyon 500 bin, savunma 134 milyon 505 bin ve kaleci 33 milyon 705 bin lira değere sahip

MAX KRUSE İLK SIRADA

Derbi maçta G.Saray’a konuk olacak F.Bahçe ise 526 milyon 743 bin (83.6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı. Kruse 75 milyon 600 bin (12 milyon euro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan Victor Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle Fenerbahçe’de ikinci sırada yer aldı. Sarı-Lacivertli ekibin en değerli hattı hücum bölgesi oldu. Hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin lira olarak gösterildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili flaş hamle!
'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
<p>Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün İstanbul´da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8´lik depremi 24T

İstanbul´daki Deprem Ne Anlama Geliyor? Daha Büyüğü Olacak Mı? Prof. Üşümezsoy Açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haydarpaşa'da sona doğru: Garın simgesi monte edildi

İstanbul depremi sonrası ünlülerin panik anları!