1. Lig haziran ayında kaldığı yerden devam edecek

Süper Lig gibi 1. Lig de haziran ayında kaldığı yerden oynanmaya devam edecek. Maçların 12 Haziran'da başlaması için görüş birliğine varıldı. Kalan 6 hafta normal seyrinde bitirilecek. İç saha deplasman fikstüründe oynanacak maçlara taraftar alınmayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaopğlu dün alt lig kulüplerinin temsilcileriyle telekonferans yöntemiyle görüştü. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de katıldığı toplantıda, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de kalan haftaların nasıl tamamlanacağı konusu masaya yatırıldı. Süper Lig’de planlandığı şekilde TFF 1.Lig’de de maçların 12 Haziran’da yeniden başlatılması kararlaştırıldı. Kalan 6 hafta ile Play-Off’un normal seyrinde; deplasmanlı olarak tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Ancak karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

Alt liglere tescil

Toplantıda, Bilim Kurulu’nun izolasyonun sağlanamayacağı endişesi dikkate alınarak; TFF 2. ve 3. Lig’in tescili konusunda fikir birliği sağlandı. Grup liderlerinin üst lige yükselmesi, 2 gruplu 2. Lig’den 1. Lig’e çıkacak 3. ekibi belirlemek için 8 takımlı tek maç üzerinden Play-Off ve düşmenin olmaması önerisine kulüplerin yüzde 77’sinin onay verdiği, diğerlerinin liglerin oynanmasını istediği bildirildi. Salı günü açıklanması beklenen kararla; Bandırmaspor ve Samsunspor 1. Lig’e, şampiyonluğunu ilan eden Karacabey Belediyespor’un ardından Serik Belediyespor ve Kocaelispor’un da 2. Lig’e çıkmaları muhtemel. Bölgesel Amatör’dede 11 grup lideri 3. Lig’e alınacak.

(Fanatik)