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'1 kuruş borç yok'

'1 kuruş borç yok'

AĞAOĞLU: UEFA’da 30’un dosyası olan ve hacizlerle boğuşan yapıdan, 1 kuruş borcu olmayan kulüp olduk.

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1.5 yıl önceki durumdan çok farklı bir konumda olduklarını belirterek, Teknik Direktör Ünal Karaman ve takımla güven ve istikrar ortamı yakaladıklarını söyledi. Ağaoğlu, “900 milyon lira borcu bulunan, UEFA’da yaklaşık 30’un üzerinde oyuncunun alacaklarıyla ilgili dosyası olan ve sürekli haciz işlemleri ile boğuşan bir finansal yapıdan kurtulup; futbol ailesine bir kuruş dahi borcu olmayan, 900 milyon civarındaki borçlarını sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan, UEFA’dan men cezasına yol açacak tüm borçlarını temizlemiş bir yapıya kavuştuk. Üstelik; UEFA kupalarına katılma yasağı almış olmamıza rağmen o yasağı kaldırmayı başararak. Artık karşımızda futbolcularına en fazla 6-7 gün gecikmesi olan kulüp var” dedi.

MODEL OLDUK

AĞAOĞLU, Trabzon’un Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmaya büyük bir sadakat gösterdiğini de belirtti. Başkan, “Kulübümüz bu sürecin en önemli aktörlerinden birisidir. Haziran ayı sonunda yaptığımız anlaşma ile yeniden yapılandırmaya imza atan ‘ilk’ kulüp oldu” dedi.

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