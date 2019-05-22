1 hafta uyuyamadım

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

G.SARAY’IN 3-2 kazandığı Rizespor deplasmanında Emre Akbaba’nın ayağı kırılmıştı. Pozisyonun içindeki diğer futbolcu ise Rizesporlu Samudio’ydu. Samudio’nun Emre Akbaba’yı ziyaretinde konuşulanlar ise ortaya çıktı. Emre Akbaba, Samudio’yu çok iyi karşıladı. Samudio, “1 haftadır rahat uyuyamadım. O pozisyonu bir türlü aklımdan atamıyorum. İstemeden de olsa ayağının kırılmasına sebep oldum. Çok özür diliyorum” şeklinde konuştu.

Emre Akbaba ise, “Futbolda böyle şeyler olur. İstemeden yaptığını biliyorum. Senin için de benim için de şanssız bir pozisyondu. Yapacak bir şey yok” karşılığını verdi.

İki futbolcunun buluşması çok sıcak bir havada geçti. Emre, ziyarete geldiği için Samudio’ya teşekkür etti. Zaman zaman birbirlerine espri yapan ikilinin gülüşmeleri duyuldu. Trajik bir pozisyon sonrasında iki futbolcunun da profesyonel yaklaşımı alkış topladı.