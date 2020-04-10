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  3. Galatasaray'da orta saha eski Trabzonsporlu'ya emanet

Galatasaray'da orta saha eski Trabzonsporlu'ya emanet

Galatasaray'da orta saha eski Trabzonsporlu'ya emanet

Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 1 sezonluğuna kiraladığı Mario Lemina ve Jean-Michael Seri, sezon sonunda takımlarına geri dönecek olmaları sebebiyle sarı-kırmızılılar orta alanda güç kaybedecek.

Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, gündemine, milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar İspanyol temsilcisi Celta Vigo'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayacak.

Bu sezon kulübü ile ligde 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı.


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