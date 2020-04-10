Galatasaray'da orta saha eski Trabzonsporlu'ya emanet

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 1 sezonluğuna kiraladığı Mario Lemina ve Jean-Michael Seri, sezon sonunda takımlarına geri dönecek olmaları sebebiyle sarı-kırmızılılar orta alanda güç kaybedecek.

Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, gündemine, milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar İspanyol temsilcisi Celta Vigo'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayacak.

Bu sezon kulübü ile ligde 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı.