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Olaylı derbi hakkında futbolcuların çarpıcı paylaşımları!
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Soldado'dan derbi sonrası olay açıklama!
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Şenol Güneş'i yaralayan taraftar konuştu!
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Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili 2 gözaltı
Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili 2 gözaltı
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı!
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı!
Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü
Cenk Gönen'in takımı Malaga küme düştü Levante'ye son dakika golüyle mağlup olan Malaga'nın La Liga'nın bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Ersun Yanal'dan derbide yaşananlara tepki
Ersun Yanal'dan derbide yaşananlara tepki
Arsenal'de tarihi ayrılık açıklaması! Arsene Wenger...
Arsenal'de tarihi ayrılık açıklaması! Arsene Wenger...
Galatasaray'ın 2. Östersunds faciası
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Fatih Terim'in cezası belli oldu!
Fatih Terim'in cezası belli oldu!
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'Provokatörler Aziz Yıldırım - Ali Koç rekabetine şekil vermeye kalktı'
Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda
Trabzonspor ile Sivasspor 24. randevuda
Fenerbahçe ne ceza alacak?
Fenerbahçe ne ceza alacak?
75 milyonluk çukur
75 milyonluk çukur Kupada rotasyonlu kadroyla Akhisar’a elenen Cim-Bom’da doğru düzgün forma giymeyenlerin yıllık ücreti toplam 15 milyon euroyu buluyor. Yani 75 milyon lira!..<
Protokol tribününde kavga çıktı
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3-0 hükmen ve saha kapama
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