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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaştığı sırada sarı-lacivertliler için büyük bir tehlike yaşandı.
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Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde teknik direktör Şenol Güneş'in kafasında tribünden atılan bir cisim isabet etti.
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İşte Terim'i yakan sözler! 'Sarhoş musun nesin'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Terim'in 90+7'de gözlemci Oğuz Arıkal'ın yanına gidip "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara, taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umrunuzda değil. Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? Yürü git" diyerek üzerine yürüdüğü bildirildi.
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Ersun Yanal'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Teknik Direktör Ersun Yanal, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Perşembe Etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Dünya'da ve Türkiye'de Futbol Gerçeği' konulu panele katıldı. Muharrem Usta'nın kendisine yönelik eleştirilerilerine Yanal, 'Değerleri olan bir camia. Almak, satmak kolay bir şey değildir. Bunu ağzınıza alınca birçok şeyin bedelini ödeyerek alırsınız.' sözleriyle yanıt verdi.
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Galatasaray, Alanya'da şampiyon gibi karşılandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 21 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı şampiyon gibi karşıladı.
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Aykut Kocaman onay verdi! Bedavaya geliyor...
Fenerbahçe bir yandan Ligde ve kupada şampiyonluk için mücadele ederken, bir yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Maicon'a kötü haber! Fatih Terim üstünü çizdi
Galatasaray'ın Akhisarspor'a yenildiği maçta yaptığı hatalarla tepki çeken Maicon, iki sarı kartla oyundan atılmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı. Kenara gelirken Fatih Terim'in sert tepkisiyle karşılaşan Brezilyalı oyuncu soyunma odasına giderken de taraftarlar tarafından ıslıklandı.
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Aykut Kocaman'dan
Beşiktaş talimatı!
Kocaman, kontrolsüz bir hücum futbolu oynamayacaklarını vurgulayarak, “Avantajlıyız. Sakin, disiplinli olacağız, rakibimizi hataya zorlayacağız” dedi.
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma çıkan olaylar sonrası tatil edildi.
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