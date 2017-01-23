İşte Terim'i yakan sözler! 'Sarhoş musun nesin'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Terim'in 90+7'de gözlemci Oğuz Arıkal'ın yanına gidip "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara, taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umrunuzda değil. Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? Yürü git" diyerek üzerine yürüdüğü bildirildi.