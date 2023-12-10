Yönetimi zor günler bekliyor! Beşiktaş'ın çöküşü devam ediyor

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...
Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay, sarı-lacivertlilerde ise İsmail Kartal'ın sahaya süreceği 11'ler netleşti. İşte detaylar...
Fenerbahçe düğmeye bastı! Ocakta 2 yıldız birden...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için harekete geçildi. Şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, Anthony Martial ve Florentino Luis için harekete geçti. İşte detaylar...
Oynadıkça atıyor! Trabzonspor'da Enis Destan'dan dikkat çeken istatistik
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Warta Poznan takımına kiraladığı Enis Destan bu sezon süre bulduğu kısa sürede farkını ortaya koydu. 21 yaşındaki milli santrafor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Ahlatçı Çorum FK filelerini havalandırmayı başardı.