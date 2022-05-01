Tüm Türkiye bordo-mavi: Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Türkiye genelinde kutladı. İşte Trabzon dışındaki kentlerde en özel şampiyonluk kareleri...
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Tüm Türkiye ayakta! İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler
Trabzonspor, çok beklediği şampiyonluğuna kavuştu. Bordo-mavililerin şampiyonluk sevinci başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler...
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı
Artvin'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo mavili taraftarlar, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3'. viyadüğüne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.