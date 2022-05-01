Tüm Türkiye bordo-mavi: Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Trabzonspor, çok beklediği şampiyonluğuna kavuştu. Bordo-mavililerin şampiyonluk sevinci başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler...

2022'nin en iyi 50 genç yıldızı belli oldu! Listede 2 Türk futbolcu da var...

GOAL Nextgen (NXGN), 2022 yılının en iyi 50 genç futbolcusu raporunu açıkladı. Geleceği en parlak oyuncular arasında iki de Türk asıllı futbolcu bulunuyor. İşte dünyanın 20 yaş altı en yetenekli 50 genç futbolcusu...