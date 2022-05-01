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aksam.com.tr
  • 1 Mayıs 2022 Pazar 08:47

Tüm Türkiye bordo-mavi: Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Türkiye genelinde kutladı. İşte Trabzon dışındaki kentlerde en özel şampiyonluk kareleri...

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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

Artvin'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo mavili taraftarlar, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3'. viyadüğüne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.
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