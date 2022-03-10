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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2022 Perşembe 11:42

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

Artvin'de Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına başladı. Bordo mavili taraftarlar, Yusufeli Barajı inşaatı kapsamında ilçe merkezinde yapılan Türkiye'nin en yüksek 3'. viyadüğüne 22 metre genişliğinde 61 metre uzunluğunda Trabzonspor bayrağı astı.

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