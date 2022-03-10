Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Artvin'den başladı

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2022 NBA All-Star için geri sayım başladı! İşte kadrolar ve oyuncu istatistikleri Dünyanın en önemli basketbol ligi NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında oynanacak All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da yer alacak.

Flaş transferler! CR7 out DV7 in Süper Lig gibi Avrupa'nın birçok liginde takımlar devre arasında önemli transferlere imza attı. Liverpool'da flaş bir transfer gerçekleşti. Juventus'tan rekor bir transfer gerçekleşti. İtalyan devi kasasından yıldız forvet için 81.6 milyon euro çıkardı