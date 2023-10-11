Süper Lig'in maaşı en yüksek futbolcusu belli oldu! Birinci sırada bakın kim var

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İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu! Günümüz futbolunda birçok oyuncunun değeri tartışılıyor, kimisine az kimisine fazla değer biçiliyor tartışmaları hemen hemen her gün yaşanıyor. Bizlerde bundan bağımsız olarak bu haberimizde sizler için şu ana kadar bonservisine en çok bedel ödenen 10 oyuncuyu listeledik. İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu...

İşte dünya yıldızları bu yıllarda futbola veda etti! Son isim Hazard oldu 2019 yılından 2023 yılına kadar yeşil sahalara veda eden isimleri derledik. Listede bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolun süperstarı Zlatan Ibrahimovic'te, yer aldı. Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Eden Hazard ise bugün emekli olduğunu açıklayarak bu listeye giren son isim oldu. İşte kramponları asan bazı yıldızlar...