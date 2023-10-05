Şenol Güneş'ten maç sonu açıklama: ''Bu oyuncularla olmadı''

UEFA ülkeler sıralaması, kulüplerin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım göndereceğinin belirlenmesi ve turnuvalara direkt katılım hakkı kazanılması konusunda belirleyici oluyor. Geçtiğimiz sezon başlayan Türkiye'nin yükselişi bu yıl da devam ediyor. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları!

Günümüz futbolunda oynanan oyunun ve oyuncuların kalitesi kadar, tribünlerinde önemi her geçen gün artıyor. Takımların adeta 12. oyuncusu olan taraftarlar tribünde olduğu zaman futbolun daha da güzelleştiği bir gerçek. Bizlerde bu haberimizde sizler için Avrupa'nın en büyük 10 liginde maç başına seyirci ortalaması en yüksek stadyumları derledik. İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları...