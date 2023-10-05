Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 5 Ekim 2023 Perşembe 23:27

Şenol Güneş'ten maç sonu açıklama: ''Bu oyuncularla olmadı''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam,''Taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Olumsuz sonuçların ne taraftar ne başkan ne yönetim istiyor. Transfer olmuş, bitmiştir. Şartlar ne olursa olsun, bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum ama olmadı'' dedi.

DİĞER GALERİLER

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye puanını kaça yükseltti

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye puanını kaça yükseltti

UEFA ülkeler sıralaması, kulüplerin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım göndereceğinin belirlenmesi ve turnuvalara direkt katılım hakkı kazanılması konusunda belirleyici oluyor. Geçtiğimiz sezon başlayan Türkiye'nin yükselişi bu yıl da devam ediyor. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

Galatasaray, İngiltere'de manşetlerde! Aslan'ın yıldızı için övgü dolu sözler

Galatasaray, İngiltere'de manşetlerde! Aslan'ın yıldızı için övgü dolu sözler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United galibiyeti İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. İşte sarı-kırmızılıların Old Trafford zaferinin Ada basınına yansımaları...

İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları!

İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları!

Günümüz futbolunda oynanan oyunun ve oyuncuların kalitesi kadar, tribünlerinde önemi her geçen gün artıyor. Takımların adeta 12. oyuncusu olan taraftarlar tribünde olduğu zaman futbolun daha da güzelleştiği bir gerçek. Bizlerde bu haberimizde sizler için Avrupa'nın en büyük 10 liginde maç başına seyirci ortalaması en yüksek stadyumları derledik. İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.