Mauro Icardi rekora hazırlanıyor! 1 gol daha atarsa tarihe geçecek

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Trendyol Süper Lig'de en çok değerlenen futbolcular! Birinci sırada bakın hangi isim var Türk takımlarının yakaladıkları başarılar ülke puanımızı yükseltirken futbolcularında değerinin yükselmesine ve tanınmasına yardımcı oluyor. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üç büyüklerde oynayan futbolcular değil birçok ismin değeri hızla artıyor. İşte 1 Ocak 2023 tarihinden sonra Trendyol Süper Lig'de değeri en çok artan 25 futbolcu ve güncel bonservis bedelleri...

Şenol Güneş'ten maç sonu açıklama: ''Bu oyuncularla olmadı'' Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam,''Taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Olumsuz sonuçların ne taraftar ne başkan ne yönetim istiyor. Transfer olmuş, bitmiştir. Şartlar ne olursa olsun, bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum ama olmadı'' dedi.