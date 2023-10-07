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Haberler
  • 7 Ekim 2023 Cumartesi 12:05

Mauro Icardi rekora hazırlanıyor! 1 gol daha atarsa tarihe geçecek

Galatasaray'da Mauro Icardi, gözünü Süper Lig'de oynanacak olan Antalyaspor maçına dikti. Bu karşılaşmada da gollerini sürdürmek isteyen Mauro Icardi, Mbaye Diagne'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Şenol Güneş'ten maç sonu açıklama: ''Bu oyuncularla olmadı''

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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye puanını kaça yükseltti

UEFA ülkeler sıralaması, kulüplerin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım göndereceğinin belirlenmesi ve turnuvalara direkt katılım hakkı kazanılması konusunda belirleyici oluyor. Geçtiğimiz sezon başlayan Türkiye'nin yükselişi bu yıl da devam ediyor.
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