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Haberler
  • 6 Eylül 2023 Çarşamba 22:33

İşte Premier Lig'in en değerli 10 oyuncusu!

Tüm dünya tarafından dünyanın en büyük en iyi ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Ligi'nde bir çok yıldız isim forma giyiyor. Bizlerde bu haberimizde Premier Lig'de forma giyen en değerli 10 oyuncuyu derledik.

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