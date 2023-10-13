İşte kalecilere taş çıkan futbolcular! ''Akıllara kazındılar''

Vincenzo Montella siftahı yaptı! Daha ilk maçından tarihi başarı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlıların başında çıktığı ilk maçı kazanan teknik direktör Vincenzo Montella, tarihi bir başlangıç yaptı. İşte detaylar...
Montella'dan zafer sözleri: Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yendi. Ay yıldızlılar ile ilk maçına çıkan Vincenzo Montella galibiyetin ardından konuştu. İşte o açıklamalar...
Victor Nelsson açtı ağzını yumdu gözünü! ''Hayal kırıklığına uğradım''
Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manchester United maçında oynamadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağını da açıkladı. İşte detaylar...