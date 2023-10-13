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Haberler
  • 13 Ekim 2023 Cuma 23:12

İşte kalecilere taş çıkan futbolcular! ''Akıllara kazındılar''

Milan'ın Genoa ile oynadığı mücadelede kaleye geçerek yıllarca unutulmayacak bir performansa imza atan Olivier Giroud'un ardından akıllara, kaleci eldivenlerini takıp dev performanslara imza atan yıldız oyuncular geldi. Geçmişten günümüze kalede devleşen yıldız isimleri sizler için derledik. İşte o isimler...

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