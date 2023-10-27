İşte gelmiş geçmiş en iyi kaleciler! René Higuita, Peter Schmeichel, Gianluigi Buffon...

İşte Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 kulübü
Yaz transfer döneminde yaptıkları transferler ile dünya gündemine oturan Süper Lig kulüpleri kadro değerini oldukça arttırdı. Bizlerde bu haberimizde sizin için Trendyol Süper Lig'İn en değerli 10 kulübünü derledik. İşte Süper Lig'in en değerli 10 kulübü...
Abdülkerim Bardakcı'ya dev talip! İtalyan devi onu istiyor
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki performansıyla büyük beğeni topladı. Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran milli stoper Abdülkerim Bardakcı için İtalyan devi Milan devreye girdi. İşte detaylar...