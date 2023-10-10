İşte dünya yıldızları bu yıllarda futbola veda etti! Son isim Hazard oldu

İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu!

Günümüz futbolunda birçok oyuncunun değeri tartışılıyor, kimisine az kimisine fazla değer biçiliyor tartışmaları hemen hemen her gün yaşanıyor. Bizlerde bundan bağımsız olarak bu haberimizde sizler için şu ana kadar bonservisine en çok bedel ödenen 10 oyuncuyu listeledik. İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu...