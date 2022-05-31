İşte dünya ekiplerinin yeni sezon formaları

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Kupa artık sahibinin ellerinde! Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuştu! Görkemli bir tören ile Karadeniz'deki gemi filosu turu ile stada gelen ve taraftarının önünde kupasına kavuşan Trabzonspor'un şampiyonluk heyecanı bu karelerde. İşte bordo-mavililerin kupaya kavuştuğu günden enstantaneler...

90 dakika kıran kırana mücadele! İşte derbiden geriye kalanlar Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 sona erdi. 2 penaltının ve bolca sarı kartın havada uçuştuğu mücadele fotoğraflara da yansıdı. İşte derbinden geriye kalan anlar.