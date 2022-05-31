İşte dünya ekiplerinin yeni sezon formaları

Dünyada yeni sezon formaları tek tek açıklanıyor. İşte 2022-2023 sezonunda resmileşen yeni sezon formaları...
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Kupa artık sahibinin ellerinde!
Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuştu! Görkemli bir tören ile Karadeniz'deki gemi filosu turu ile stada gelen ve taraftarının önünde kupasına kavuşan Trabzonspor'un şampiyonluk heyecanı bu karelerde. İşte bordo-mavililerin kupaya kavuştuğu günden enstantaneler...
90 dakika kıran kırana mücadele! İşte derbiden geriye kalanlar
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 sona erdi. 2 penaltının ve bolca sarı kartın havada uçuştuğu mücadele fotoğraflara da yansıdı. İşte derbinden geriye kalan anlar.
İstanbul ve Ankara'da Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları, Türkiye'nin iki büyük kenti İstanbul ve Ankara'da şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o kareler...