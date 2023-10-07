İşte Avrupa'da 2023 yılının asist kralları!

7 haftada 7 değişiklik! Süper Lig ekiplerine hoca dayanmıyor
Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş'ın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig'in 2023-24 sezonunun ilk 7 haftasında 7 kulüp teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. İşte Süper Lig'de yapılan teknik direktör değişiklikleri...
Mauro Icardi rekora hazırlanıyor! 1 gol daha atarsa tarihe geçecek
Galatasaray'da Mauro Icardi, gözünü Süper Lig'de oynanacak olan Antalyaspor maçına dikti. Bu karşılaşmada da gollerini sürdürmek isteyen Mauro Icardi, Mbaye Diagne'nin rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de en çok değerlenen futbolcular! Birinci sırada bakın hangi isim var
Türk takımlarının yakaladıkları başarılar ülke puanımızı yükseltirken futbolcularında değerinin yükselmesine ve tanınmasına yardımcı oluyor. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üç büyüklerde oynayan futbolcular değil birçok ismin değeri hızla artıyor. İşte 1 Ocak 2023 tarihinden sonra Trendyol Süper Lig'de değeri en çok artan 25 futbolcu ve güncel bonservis bedelleri...