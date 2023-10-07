İşte Avrupa'da 2023 yılının asist kralları!

Trendyol Süper Lig'de en çok değerlenen futbolcular! Birinci sırada bakın hangi isim var

Türk takımlarının yakaladıkları başarılar ülke puanımızı yükseltirken futbolcularında değerinin yükselmesine ve tanınmasına yardımcı oluyor. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üç büyüklerde oynayan futbolcular değil birçok ismin değeri hızla artıyor. İşte 1 Ocak 2023 tarihinden sonra Trendyol Süper Lig'de değeri en çok artan 25 futbolcu ve güncel bonservis bedelleri...