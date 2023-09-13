İşte 2022-23 sezonunda 5 büyük ligde en fazla asist yapan oyuncular!

6 yılda 10 farklı isim! Ali Koç'un teknik direktör karnesi
Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanlığına seçildiği günden bu yana teknik direktörlük konusunda istikrarı sağlayamadı. Koç yönetiminde sarı-lacivertliler 6 yılda 10 farklı teknik direktörle çalıştı. İşte o isimler...
İşte en değerli 10 milli futbol takımı!
Bünyesinde birçok ligden farklı oyuncular barındıran futbol milli takımları piyasa değerleri ile dikkat çekiyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için piyasa değeri en yüksek 10 milli takım sizler için listeledik. İşte en değerli 10 milli futbol takımı...