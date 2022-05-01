İstanbul ve Ankara'da Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu

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Tüm Türkiye bordo-mavi: Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Türkiye genelinde kutladı. İşte Trabzon dışındaki kentlerde en özel şampiyonluk kareleri...

Tüm Türkiye ayakta! İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler Trabzonspor, çok beklediği şampiyonluğuna kavuştu. Bordo-mavililerin şampiyonluk sevinci başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluğundan kesitler...