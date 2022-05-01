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aksam.com.tr
  • 1 Mayıs 2022 Pazar 09:21

İstanbul ve Ankara'da Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları, Türkiye'nin iki büyük kenti İstanbul ve Ankara'da şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o kareler...

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