İsmail Kartal kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de zor tercih

Gheorhe Hagi'den Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyilerinden biri''
Galatasaray efsanelerinden Gheorhe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu sezonki gidişatını değerlendiren Hagi, Mauro Icardi için övgü dolu sözlerde bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta kavga! Burak Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: ''Formayı verdiğim gibi geri almasını bilirim''
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın sözleri...
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...