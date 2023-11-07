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Haberler
  • 7 Kasım 2023 Salı 08:05

İsmail Kartal kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de zor tercih

Fenerbahçe'de sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşünüyor. Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Kartal, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

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