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Haberler
  • 24 Eylül 2023 Pazar 14:10

İsmail Kartal kararını verdi! Fenerbahçe'de yıldızlar geri dönüyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ilk 11 için kararını verdi. Kartal, Nordsjaelland maçında dinlendirdiği yıldız isimleri sahaya sürecek. İşte sarı-lacivertlilerin 11'i...

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Para harcama rekortmeni teknik direktörler!

Para harcama rekortmeni teknik direktörler!

Futbol piyasasında takımlar her geçen gün kadrosunu güçlendirmek için transferler yapıyor ve birçok teknik direktörde astronomik rakamlarla yıldız oyuncuları takımına transfer ettiriyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için şu ana kadar en çok transfer gideri olarak para harcayan 10 teknik direktörü ve şu an çalıştırdıkları takımları derledik.
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