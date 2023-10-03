İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'den ayrılıp Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu. İşte o açıklamalar...

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve çıktığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü alev aldı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci performanslarıyla büyük beğeni topladılar. İşte bu dörtlünün skora etkileri...

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 10 ismi!

Futbolda kulüp bazında en büyük organizasyon olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde sayısız oyuncu gol sevinci yaşadı. Ancak bazı oyuncular gol sayılarıyla turnuva tarihine geçti. Bizlerde bu haberimizde sizin için Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 10 ismini listeledik. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 10 ismi!