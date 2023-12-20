Halil Umut Meler o anları anlattı! ''Emre Belözoğlu provoke etti''

Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere bir imkan daha! ''GSB EDU''
Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik yeni projesi ''GSB Eğitim Deneyim Uygulama (GSB EDU) Portalı'' sayesinde on binlerce genç hem sosyalleşiyor hem de ücretsiz olarak birçok alanda eğitim görüyor.
Konferans Ligi'nin favorisi açıklandı! Fenerbahçe...
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, adını direkt son 16 turuna yazdırdı. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nin favori takımları ise belli oldu. Peki Fenerbahçe kaçıncı sırada yer aldı? İşte o liste...