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Haberler
  • 6 Kasım 2023 Pazartesi 16:48

Gheorhe Hagi'den Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyilerinden biri''

Galatasaray efsanelerinden Gheorhe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu sezonki gidişatını değerlendiren Hagi, Mauro Icardi için övgü dolu sözlerde bulundu. İşte detaylar...

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