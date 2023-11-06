Gheorhe Hagi'den Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyilerinden biri''

Beşiktaş'ta kavga! Burak Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: ''Formayı verdiğim gibi geri almasını bilirim''
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın sözleri...
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdiler! İşte tartışmalı tüm pozisyonlar...
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yayıncı kuruluşun Trio kadrosu, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları ve hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...
Sebastian Szymanski için geliyorlar! Napoli'den dev teklif...
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerin büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Sebastian Szymanski için devreye giren Napoli, ara transferde teklifle gelmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...