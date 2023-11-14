Galatasaray'da orta saha operasyonu! İşte listedeki isimler...

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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakem yorumları! ''Futbolun utanç gecesi'' Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı maç birçok tartışmalı pozisyona sahne oldu. Ünlü hakem yorumcuları o pozisyonları ve hakem kararlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! ''Uzun zamandır görmemiştim'' Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair ve hedefleriyle ilgili konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...