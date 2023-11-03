Galatasaray'a 28 milyon euroluk yıldız! Angelino gidiyor, o geliyor

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Fatih Tekke'den Mauro Icardi hakkında flaş sözler! ''Ben ondan daha yetenekliyim...'' Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu olan ve şimdilerde kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbol adamının özellikle Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...

İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör UEFA'nın en büyük futbol organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde sayısız teknik direktör maça çıkma heyecanı yaşadı. Bu dev organizasyonda sadece 7 teknik adam 100 maç barajını aşmayı başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör...