FIFA 2022 skorlarına göre dünyadaki en iyi futbolcular

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen, 6 FIFA Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi, hiç şüphesiz futbol denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor. 2000 yılında FC Barcelona'ya transfer olan ve 2021 yazına kadar aralıksız 21 yıl bu kulüpte forma giyerek İspanyol kulübün efsanesi haline gelen Messi'nin keşfedilmesini ve Barça'ya geliş hikayesini Twitter'dan ''@anilsirincom'' isimli kullanıcı flood halinde yazdı. İşte futbolun tarihini baştan yazan Arjantinli çocuğun hikayesi...

2021'de spor dünyasında neler yaşandı?

Covid-19 salgınının gölgesinde bu yıl sporda önlemlerin sürdüğü ve normallaşmenin yaşandığı bir yıl yaşandı. Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve milli sporcularımızın elde ettiği madalyalar 2021 yılına damga vurdu. İşte bu yıl iz bırakan şampiyonluklar, bireysel başarılar, rekorlar, ilkler ve ölümler...